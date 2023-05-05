الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بجامعة إفريقيا العالمية السودانية: موقف مصر واضح فى السودان ويؤيد الشرعية

السودان
السودان

قال الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم أحمد، الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية، إن الديمقراطية في السودان لن تتحقق بالقتل.

وأضاف الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن السودان يعاني خلخلة خارجية تزيد حدة الصراع، لافتًا إلى أن هناك مخططًا لتقسيم شمال السودان مع جنوب مصر. 

وأكد الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية، أن مصر واعية وتدرك مخطط تقسيم شمال السودان مع جنوبها.

وأشار إلى أن إقامة الدولة الفاشلة في السودان هي الهدف وراء الصراع.

وتابع الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم أحمد: "نشكر مصر على استقبال الطلاب السودانيين، لافتًا إلى أن موقف مصر واضح في السودان ويؤيد الشرعية".

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