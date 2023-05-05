محمد الباز: الأزمة الاقتصادية فى مصر مسئولية الجميع وليس الحكومة فقط

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الأزمة الاقتصادية في مصر مسئولية الجميع وليس الحكومة المصرية فقط، بل على المواطن دور وطني ويجب عليه تنفيذه.

الأزمة الاقتصادية

وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أزمة الذهب في مصر أصبحت تتصاعد بصورة كبيرة، حيث تخطى سعر الجرام من الذهب 2600 جنيه، ويرجع هذا الارتفاع إلى الكثير من الأسباب أهمها زيادة اقبال المواطنين على استثمار أموالهم في الذهب وتخزينه، وبالتالي المطلوب أكثر من المعروض.

وأضاف في حديثه، أن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى احتمالية مضاعفة أسعار اللحوم مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك لأن مصر كانت تقوم باستيراد عدد من الماشية من دول السودان، ولكن نظراً للوضع الأمني الذي تمر به السودان فسوف يتوقف هذا الاستيراد، وبالتالي من المتوقع أن تتضاعف أسعار اللحوم الفترة المقبلة.

تراجع تحويلات المصريين

وأشار إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في تحويلات المصريين من الخارج، معبراً: "فيه ناس قريبة من أن تكون عصابة، تقوم بإدخال أموالها أرض مصر بطريقة غير شرعية لتحقيق مكسب ضئيل من السوق السوداء على حساب الوطن والخزانة المصرية".

وتابع: "الدولة المصرية مستهدفة بالشائعات، وهذه الشائعات هدفها الأول إرباك الشارع المصري وبث الخوف في قلوب المواطنين، وكان آخر هذه الشائعات اقتراب دخول بعض الأوبئة الجديدة أرض مصر، ولكن منظمة الصحة العالمية والمصرية نفت تلك الشائعات بشكل علمي قطعي".