زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 6-5-2023 والقنوات الناقلة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الملايين من عشاق رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم، والتي تعد الرياضة رقم 1 عالميا، حيث تنظم كل دولة من دول العالم بطولة الدوري الخاصة بها والذي يجمع كافة فرقها الرياضية.



مواعيد مباريات اليوم السبت 6-5-2023 والقنوات الناقلة

يرغب الملايين في معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 6-5-2023 والقنوات الناقلة لكافة البطولات المحلية والدولية المقامة خلال هذه الفترة ولعل أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز وجدول مبارياته كما يلي:-

مباراة نادي بورنموث ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي توتنهام هوتسبير ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي وولفرها مبتون ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي ليدز يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي ليفربول ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباراة نادي بورنموث ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

جدول مباريات كأس إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

وتجرى حاليا بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة وهى بطولة تخص منتخبات القارة السمراء للشباب و ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ عام 1979 ذهاب وإياب كل سنتين.

وإليكم جدول المباريات كما يلي:-

مباراة نادي جنوب افريقيا ضد نادي نيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباراة نادي زامبيا ضد نادي المغرب في تمام الساعة الثامنة مساء.



تردد قناة Bein sports الرياضية

تنقل قناة Bein sports الرياضية كافة بطولات كرة القدم المحلية والعالمية لذلك يفضلها الملايين من عشاق رياضة كرة القدم حول العالم ويمكن ضبط إشارة بثها عبر الإحداثيات التالية:-

قناة Bein sports الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12476.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد : 12476. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. جودة: HD

قناة Bein sports الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11013.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد : 11013. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. جودة: HD