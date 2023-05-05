برعاية «حياة كريمة».. برامج توعوية للأطفال والشباب بخطورة الإدمان

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عملها في القرى والنجوع على مختلف الأصعدة، فيما يخص الإعمار وإمداد القرى التي تعاني من النسيان على مدار عقود، وفقر في الخدمات والمرافق، وضمن محاور المبادرة الرئاسية الجانب التوعوي والجانب الطبي حيث نظمت المبادرة الحملات والقوافل الطبية وقوافل التوعية بخطر الإدمان.

قوافل للتوعية بأضرار المخدرات

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العديد من القوافل والبرامج التوعوية في القرى حيث أطلقت برنامج «قريه بلا إدمان» والتي تم تنفيذه في عدد من القرى في محافظات مصر بهدف رفع الوعي لدى الشباب والفتيات وتقديم الإرشادات لمن سقط في براثن الإدمان ويقبل على التعافي من خلال إعادة التأهيل بشكل مجاني وفي سرية تامة وبشكل خاص لكل الفئات دون تمييز وايصالهم بالخط الساخن لعلاج الإدمان التابع للصندوق

انشطة ترفيهية للأطفال للتوعية بالمخدرات

كما نظمت المبادرة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتوعوية من مخاطر الإدمان من خلال تبسيط الفكرة للاطفال فقاموا بتنفيذ نشاط أطلق عليه "السلم والدخان" وهو نشاط تنافسي بين الأطفال يشبه لعبة السلم والثعبان، يفوز فيها من يتجنب الوقوع في فخ الدخان والادمان.