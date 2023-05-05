الباز: أغانى عبدالحليم حافظ فى احتفالية الموجى جعلتنا نكتشف أننا نمتلك مطربًا جبارًا

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر للمملكة العربية السعودية على تكريم اسم الموسيقار الراحل محمد الموجي، مشيرًا إلى أن الاحتفالية استهدفت تذكير الشعب العربي بالموسيقار الكبير.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اللافت في احتفالية أمس، أن المطربين الذين غنوا لعبدالحليم حافظ أغاني لحنها الموسيقار محمد الموجي جعلونا نكتشف أن مصر كانت تمتلك مطربًا جبارًا في إحساسه وأدائه وقدرته على تقديم السهل الممتنع.

ولفت محمد الباز، إلى أن أي مطرب يغني للقامات الكبيرة أمثال عبدالحليم حافظ وأم كلثوم لا ينجح بالقدر الكافي، لأن أمثال هؤلاء امتلكوا أصواتًا صعب تكرارها اليوم، وخاضوا مشوار نجاح لا يستطيع البعض الآن السير فيه.

أقيمت مساء أمس الخميس احتفالية كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية بمسرح أبوبكر سالم، لتخليد روائع الموسيقار والملحن الكبير الراحل محمد الموجي.