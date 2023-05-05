تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل من قبل عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي لعبة فانتازي البريميرليج هم مواعيد مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 35

تنطلق غدًا منافسات الجولة الخامسة والثلاثون ونستعرض لكم فى السطور التالية مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت 6/5/2023

بورنموث × تشيلسي

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

مانشستر سيتي × ليدز يونايتد

يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

وولفرهامبتون × أستون فيلا

تنطلق بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

توتنهام هوتسبير × كريستال بالاس

من المقرر أن يقع كريستال بالاس ضيفًا على توتنهام مساء السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

ليفربول × برينتفورد

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد 7/5/2023

نيوكاسل يونايتد × آرسنال

تنطلق ركلة البداية بين الطرفين في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وست هام يونايتد × مانشستر يونايتد

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم الإثنين 8/5/2023

فولهام × ليستر سيتي

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

برايتون × إيفرتون

يقع إيفرتون ضيفًا على برايتون في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

نوتنجهام فورست × ساوثهامبتون

تنطلق بداية أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.