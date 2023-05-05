مصطفى بكري: لدينا قائد وطني يريد النهوض بمصر دومًا

طالب الإعلامي مصطفى بكرى، بمحاكمة كل من يتاجر بالأزمات العالمية وآثارها ويرفع الأسعار، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست أزمة داخلية فقط بل أزمة عالمية على مختلف الدول.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الحكومة لابد أن تتدخل لضبط الأسعار وتحاكم كل ما يتاجر في قوت الشعب المصري.

وأوضح أن المشروعات القومية إنجاز عظيم، والدولة تتعرض للعديد من الضغوط لا يمكن تجاهلها، لافتًا إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على إزالة المعوقات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أنه لم يكن في الحسبان أن العالم سيتعرض للعديد من الأزمات، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما، والدولة المصرية من أوائل الدول التي تضررت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبين الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر حلت العديد من المشكلات التي كانت مستعصية خلال السنوات الماضية، معقبًا: "مصر كانت شبه دولة"

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية لديها قائد وطني يريد النهوض بها دومًا.