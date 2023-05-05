رؤية جديدة للثقافة المصرية

«الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز».. المادة ٤٨ من الدستور المصرى.

تبدو هذه الفكرة نبيلة فى جوهرها، وفحواها أن الثقافة خدمة تحتاج إلى كامل رعاية الدول والأنظمة، وهى الفكرة التى تحكمت فى بناء المؤسسات الحكومية التى تتعامل فى الثقافة، وهو ما جعل المنتج الثقافى أمرًا يستحق رعاية الدولة، وهو أمر تتحكم فيه ظروف كثيرة، منها الاجتماعى والسياسى والتاريخى والاقتصادى عبر عصور ممتدة، وهى الظروف التى تغير كثير منها الآن بما يحتم علينا التوقف عند هذه الرؤية، وإعادة تمحيصها، وبناء رؤية جديدة للعلاقة بين المؤسسات الحكومية، والثقافة ومنتجيها ومتلقيها.

فى مفهوم الثقافة:

لا يمكن حصر مفهوم الثقافة- كما هو سائد على المستويين الشعبى والإعلامى- فقط فى كم المعلومات التى يمكن للفرد أن يستوعبها، أو يستظهرها كما تحاول وسائل الإعلام أن تروج، ولا حتى فى الإبداع بمختلف فنونه، ولا حتى فى المعرفة أو التفلسف.

الثقافة فى الأساس مفهوم يتكئ على وعى الإنسان بذاته، وتطويره لهذا الوعى لكى يكون وعيًا ذا وجهة نظر خاصة للعالم، الأمر الذى تجلى فى تعريف لسان العرب بالثقافة حين أشار إلى أن التعبير «(ثقف نفسه) أى صار حاذقًا خفيفًا فطنًا، وثقفه تثقيفًا أى سواه، وثقف الرمح، تعنى سواه وقومه، والمثقف فى اللغة هو القلم المبرى، وقد اشتقت هذه الكلمة منه، حيث إن المثقف يقوّم نفسه بتعلم أمور جديدة، كما هو حال القلم عندما يتم بريه».

ولعل الاشتقاق الإنجليزى من مادة لغوية لها علاقة بالزراعة غير بعيد عن هذا المعنى، وإن توسع التعريف بها لتشمل الفنون وغيرها من مظاهر الإنجاز الفكرى الإنسانى، فى إشارة إلى أهمية الوعى ودوام الممارسة للوصول إلى نتيجة واضحة ليست مجرد نتيجة لصدفة ما، وهو المفهوم الذى يمكن أن ينسحب على المجتمع- ولا يقف عند حدود وعى الفرد- حين يمكن النظر إلى ثقافة المجتمع بوصفها الأسس المعرفية والإبداعية التى يمكن للمجتمع أن يرتكز عليها حين يحاول تقويم نفسه، وحين يبدأ فى التعبير عن هويته الخاصة.

من ناحية أخرى فإن اقتران الثقافة بالمعرفة يتم على مستويات ثلاثة هى: إنتاج المعرفة، ونقل المعرفة، وتلقى المعرفة، الأمر الذى يمكن حصر المثقف عن طريقه فى سمة منتج المعرفة، وهو المستوى الذى يمثل ذروة الثقافة، أو من يمكن اعتبار المنتمى إليه منتميًا إلى النخبة الثقافية، أيًا كان نوع المعرفة التى ينتجها، أدبية كانت أو علمية.

غير أنه من الضرورى هنا الإلماح إلى أنه- فى مجال حديثنا- تزول الحدود بين الفنون الإبداعية الأدبية والفكرية والقولية من ناحية، وبين الصناعات الثقافية الرسمية منها والشعبية، ليتسع مفهوم الثقافة هنا ليشمل كل هذه الجوانب.

فى معنى الثقافة العربية والنظر إليها:

وقد ظلت الثقافة العربية ركنًا أصيلًا من أركان المجتمع العربى منذ بدء العلم به والتأريخ له، وقد كان العرب فى عصورهم الأولى يعلون من شأن الثقافة والعلم والإبداع، حسبما أتاحت لهم ظروفهم التاريخية، إلى أن هيأ الله لهم الإسلام الذى وحد رؤاهم ورسخ هويتهم الخاصة، ودشن دولتهم التى كان قوامها الأساسى متمثلًا فى المعرفة التى أتاحت لهم بناء حضارتهم ووعيهم الخاص بذواتهم.

وإذا كان من الممكن النظر إلى بعض صنوف الإبداع بوصفها معبرة عن الهوية العربية الجمعية-كالشعر مثلًا- حيث الشعر ديوان العرب الجامع لأمثالهم وأيامهم وجميع مناحى حياتهم، فإن التاريخ يحفظ لنا من المقولات ما يعبر عن عدم حصر الوعى بالجمال على الشعر مثل قول المعرى:

فالحسن يظهر فى شيئين رونقه بيت من الشَّعر أو بيت من الشِّعر

مثل هذه المقولات تجعل من النظر إلى صنوف الإبداع المختلفة بوصفها ركنًا أصيلًا فى معرفة العرب بذواتهم، بل ركنًا مهمًا من أركان حياتهم، بما فى ذلك الدعاية للقبيلة أو الحزب السياسى، غير أن التطور الواضح فى النظر إلى مثل تلك الفنون قد وافق قيام الدولة الأموية، ومن بعدها العباسية حين صار الشعر مصدرًا للتكسب، عندما صار كبار الشعراء يشتغلون بالشعر فى بلاط الخلفاء والأمراء، الأمر الذى توافق مع اهتمام كبير بالعلوم والترجمة حتى صارت وظائف يدر عليها الأمراء والحكام من أموالهم ومن بيوت المال، فى تجلٍ أولٍ للمردود الاقتصادى على الأفراد المشتغلين بالثقافة، وإن اقتصرت الفائدة على مثل هذه الحالات ولم تتجل فى حالة اقتصادية عامة.

وقد بقيت الثقافة داخل هذا الإطار الذى تقلص مع تفكك الدولة العربية، إلى أن صارت تعامل المبدعين بوصفهم أبناء هامش تعبيرى خارجًا على الأنساق المجتمعية العربية، الأمر الذى توافق مع انهيار أسس الحضارة العربية فى العصور الوسطى، كما توافق مع تضييق مفهوم الثقافة لتصبح محصورة فى الفنون القولية دونما النظر إلى مجموعات من الفنون والصناعات التى تعبر بالضرورة عن الهوية، وهو- فى ظنى- السبب الأساسى فى اعتبار الثقافة مجرد نتاجات لتأملات خيالية بعيدة عن الواقع، وهى الرؤية العامة لدى الشعوب العربية منذ بدايات العصور الحديثة.

للثقافة إذن دورها المعتبر والمتفق عليه فى بناء الحضارات، وفى ترسيخ هوية المجتمعات والتعبير عنها، كما أنها تصبح فى بعض الأحيان صنعة المثقفين والمبدعين، وربما يسهم الظرف التاريخى فى جعل هذه الصنعة تتحول إلى صناعة بالمفهوم الاقتصادى، كما حدث مثلًا فى صناعة السينما فى مصر منذ الثلث الأول من القرن العشرين، غير أنها تبقى صناعة ذات طبيعة خاصة يظل نظر المجتمع لها نابعًا من كونها- فى نظره بالطبع- تقبع فى درجة أدنى من الصناعات الحقيقية التى تنتج سلعًا استهلاكية أو معمرة.

الثقافة والدعم الاقتصادى الحكومى:

من هنا تم التعامل على المستوى الاقتصادى مع مثل هذه الصناعات بوصفها خدمات يجب على الدولة أن تدعمها، كما كان يفعل الخلفاء والحكام مع الشعراء والعلماء، مرة لتزيين الصورة ومرة لأهمية غامضة تجعلها بالنسبة إليهم واجبًا ربما يتعاملون معه على أنه واجب ثقيل أحيانًا ومزعج أحيانًا، وواجب غير مبرر فى كثير من الأحيان إلا تبعًا لتلك الأهمية الغامضة والثابتة.

فكانت تجربة مصر فى دعم صناعة السينما عن طريق إنشاء مؤسسة السينما، ثم عن طريق إنشاء وزارة للثقافة بدت وظيفتها الأساسية تعويض المجتمع عن فترات طويلة من التهميش الثقافى، وإن كانت لها أهداف أخرى تمثلت فى التوجيه والإرشاد رغبة فى خلق نمط المواطن الواعى الصالح الــ«مثقف»، وهى الوزارة التى نمت عبر نصف قرن تقريبًا لتشمل مجموعة من القطاعات التى تعمل فى كل مجالات العمل الثقافى من مسرح وسينما وأوبرا وفنون تشكيلية ونشر وإنتاج فنى، بالإضافة إلى التخطيط الثقافى والعمل الجماهيرى، ولتصبح بذلك نموذجًا للعمل الحكومى فى مجال الثقافة يتم الاحتذاء به فى باقى الدول العربية، وإن كانت بصور مختلفة تختلف تبعًا للأولويات التى تضعها لنفسها كل دولة، وعلى اختلاف درجات الاهتمام من دولة إلى أخرى، بل ومن وقت إلى آخر تبعًا لظروف تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية كذلك.

لكن التغير الأهم فى النظرة العالمية إلى الثقافة بوصفها صناعة حقيقية مكتملة العناصر يمكنها أن تُدر دخلًا قوميًا للدول، بالإضافة إلى كونها خدمة، والأكثر أهمية فى تلك المناحى كلها هو اعتمادها على الفرد بوصفه العنصر الأهم فى تلك الصناعة، بوصفه منتجًا وبصفته متلقيًا مستهدفًا.

لدينا إذن إشكال واضح يتجلى فى اختلاف النظر إلى إمكاناتنا الثقافية واحتمالات تطوير طرق الاستفادة منها، ليس فقط على مستوى الوعى بالذات والهوية، ولكن كذلك على مستوى تحقيق فوائد متنوعة، منها الفوائد الاقتصادية للثقافة.

الثقافة والتنمية الاقتصادية:

تتعامل الشعوب والحكومات العربية مع الثقافة، كما أسلفنا، بوصفها خدمة تقدمها الحكومات لشعوبها، وتقوم بدعمها لتكون بذلك عالة على ميزانيات الحكومات، وهى تقع فى الغالب فى ذيل الاهتمامات المالية لواضعى الميزانيات الحكومية العربية، على اعتبار أن الحاجة إليها ليست طارئة مثل غيرها من المصارف، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ معدلات نمو المجالات الثقافية فى البلدان العربية، أو معظمها على الأقل، واعتمادها فى كثير من الأحيان على قدرات المثقفين والمبدعين أنفسهم، ودأبهم على العمل فى مجالها، وإمكاناتهم الخاصة فى إقناع الحكام أو أصحاب الأموال بأهمية تمويل الأنشطة الثقافية.

غير أنه فى عديد من بلدان العالم اتخذت الثقافة موقعًا مهمًا بوصفها موردًا من موارد الدخل القومى، فعلى سبيل المثال تعد الصناعات الثقافية فى المملكة المتحدة، التى ضربت مثلًا فى استغلال الموارد الثقافية وتنميتها، حيث بلغت عوائد الصناعات الإبداعية لديها فى عام ٢٠٠١ نحو ١١٢.٥ مليار جنيه إسترلينى، ومثلت صادراتها من الصناعات نفسها نحو ١٠.٣ مليار جنيه إسترلينى، بما يعادل نحو ٥٪ من الناتج القومى الإجمالى للمملكة المتحدة.

وليس المطلوب بالطبع الاستنساخ الكامل للتجربة الإنجليزية، وإن وجبت الاستفادة من مفاهيمها الأساسية المعتمدة على تنمية الصناعات الثقافية، بوصفها خالقة لفرص العمل، ومحققة لتفرد الهوية، بالإضافة إلى دورها الاقتصادى الواضح الذى يؤكد إمكان الاعتماد على المنتج الثقافى بوصفه منتجًا مجتمعيًا كامل الوجود على خريطة الاقتصاد القومى.

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