الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بجامعة إفريقيا العالمية: المشهد في السودان يشوبه ضبابية شديدة

السودان
السودان

قال الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم أحمد، الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية، إن المشهد في السودان جذوره قديمة، لافتًا إلى أن الدعم السريع اشترك في حرب دارفور، وكان نظام الانقاذ قد استعان به، لكنه استأسد الآن، فصار آداة في يد دول أجنبية.

وأضاف الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم خلال لقاءه ببرنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية صدى البلد، أن 50 ألف من المجندين في دفاع الدعم السريع ضد الجيش، وذلك لأن اختراق الجيش لن يكون هناك بلد.

وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع في السودان آداة  في يد الدول الغربية، لافتًا إلى أن المشهد في السودان في الوقت الحالي يشوبه ضبابية كبيرة بعد الحرب بين ميليشيا الدعم السريع والجيش. 

وأكد أن السودان يعاني من خلخلة خارجية تزيد من حدة الصراع بين الأطراف المتصارعة، لافتًا إلى أن هناك مخطط لتقسيم شمال السودان، ولكن الدولة المصرية على قدر كافي من الوعي للتصدي لكافة هذه المخططات.

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