الفرص الواعدة.. مسئولون ورجال أعمال من أنحاء العالم: مصر من أكثر البلدان جذبًا للاستثمارات

رغم التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية، ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة ٩٤٪ خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ليصل إلى ٣.٣ مليار دولار، مقارنة مع الأرقام المتحققة فى الربع المناظر له من العام المالى السابق.

كما ارتفع صافى تدفقات الاستثمارات العربية لمصر ليصل إلى ٤٠٪، من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال فترة القياس نفسها، مقارنة بـ٢٢.٧٪ خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

لذا لم يكن من الغريب أن يشيد عدد من المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول الأوروبية والآسيوية والعربية بالسوق المصرية، فى ظل ما تحقق فيها من بنية تحتية هائلة وتأهيل المناطق الاقتصادية الواعدة.

وأوضح المسئولون والمستثمرون أن كل هذه النجاحات جعلت مصر من أكثر المناطق فى الشرق الأوسط وإفريقيا جذبًا للاستثمارات فى مختلف القطاعات، معربين عن تفاؤلهم بالقدرة على تحقيق مزيد من النجاحات والأرباح فى مصر خلال الفترة المقبلة، لثقتهم فى قدرتها على تجاوز ما تمر به من أزمات.

رئيس وزراء اليابان: سوق تزداد جاذبية بفضل البنية التحتية الهائلة

تمتلك مصر بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة، وقد ازدادت جاذبية السوق المصرية أمام الشركات اليابانية فى السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم فى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وتتطلع اليابان إلى المساهمة بشكل أكبر فى جهود التنمية فى مصر، خاصة فى مجالات الاقتصاد الأخضر، للاستفادة مما تملكه الشركات اليابانية من خبرات، كما تتطلع لاستغلال الزيارة المقبلة لرئيس هيئة الاستثمار المصرية إلى اليابان، من أجل تعريف الشركات اليابانية بمزيد من فرص الاستثمار فى مصر.

رئيس «تويوتا»: تنفيذ خطوات أساسية نحو توطين صناعة السيارات

تسعى شركة «تويوتا تسوشو» لتحقيق نهضة بصناعة السيارات بالسوق الإفريقية، وتعتزم إقامة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف سيارة سنويًا لكل منهما.

تعد مصر من الدول المفضلة لإنشاء أحد المصنعين، لثلاثة أسباب، أولها إنشاؤها المصانع المغذية لصناعة السيارات، مثل مصنع ضفائر السيارات، والثانى هو وجود الأيدى العاملة المؤهلة، لأن شركة «تويوتا تسوشو» تعتمد على الخبرات المحلية بعد وقت محدود من التدريب والتأهيل على أيدى الخبراء اليابانيين، وثالث الأسباب هو كفاءة بيئة الاستثمار فى مصر، ما يعنى أن مصر خطت الخطوات الأساسية لتوطين صناعة السيارات.

رئيس «الصين الدولية للطاقة»: ٨ مليارات دولار فى مشروع الهيدروجين الأخضر

تعتزم إدارة مجموعة «الصين الدولية للطاقة» ضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين ٥ و٨ مليارات دولار لإقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وهذا التوسع فى مصر خلال المرحلة المقبلة يأتى بسبب ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعى فى حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التى تم تشييدها وتحديثها فى البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

والتطور الذى شهدته مصر فى الفترة الماضية أتاح فرصًا استثمارية جديدة لم تكن متوافرة من قبل، خاصة بعد التحسن الملموس الذى طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفى مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

السفير الكورى الجنوبى: نتطلع لتعاون أكثر قوة مع سوق جاذبة للغاية

دخول المزيد من الشركات الكورية إلى السوق المصرية يعتبر دليلًا قويًا على أنها سوق جاذبة للغاية للمستثمرين، والتعاون الاقتصادى بين كوريا الجنوبية ومصر أصبح أكثر قوة، فى الوقت الذى تعانى فيه البلدان فى جميع أنحاء العالم صعوبات اقتصادية نتيجة للانكماش الاقتصادى العالمى.

السفير القطرى: ملتقى استثمارى لبحث الفرص الواعدة للعرب والأجانب

تعد مصر بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، وتزخر بالعديد من المجالات والفرص الواعدة للمستثمرين العرب والأجانب، ويجرى حاليًا تنظيم عقد ملتقى لرجال الأعمال القطريين والمصريين ليكون فرصة للتباحث وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين، وإزالة العوائق التى تقف فى سبيل مزيد من التدفق الاستثمارى فى كلا البلدين.

السفيرة الإماراتية: تحسن وتطوير غير مسبوق فى بيئة الأعمال

مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التى أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما فى ذلك التطور غير المسبوق فى بيئة الأعمال، والمشروعات القومية الكبرى التى تغير وجه الحياة فى مصر، وعلى رأسها مشروع «حياة كريمة».

السفير الفرنسى: استثمرنا 5.5 مليار يورو ونتطلع للمزيد

تبلغ الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو ٥.٥ مليار يورو فى مختلف القطاعات، وتسعى فرنسا لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، التى تحتل حاليًا المرتبة الثانية عشرة فى الشركاء التجاريين العالميين، والثالث على المستوى الأوروبى، ونعمل على أن نكون الشريك الأوروبى الأول لمصر.

السفير البريطانى: الطروحات جعلت المناخ جاذبًا للاستثمارات

مصر سوق واعدة للاستثمار، خاصة مع طرح شركتى «صافى» و«الوطنية» فى البورصة المصرية، كما أن لديها موقعًا جغرافيًا رائعًا، وبها عدد كبير من الشركات العالمية، وهذا الطرح سيعمل على جذب المستثمرين من الخارج بشكل كبير، لأن الشركات تحتاج للشفافية والقدرة على المنافسة.

السفير الإيطالى: زراعة 10 آلاف فدان بالمحاصيل الاستراتيجية

إحدى كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى المجال الزراعى لديها خطة للاستثمار فى مصر، تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو ١٠ آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم فى سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى لمصر.

السفير الهندى: خطة لضخ 700 مليون دولار

يبلغ حجم الاستثمارات الهندية فى مصر حاليًا ٣.١٥ مليار دولار، والشركات الهندية تتطلع لضخ استثمارات إضافية تبلغ نحو ٧٠٠ مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وهى خطوة توضح مستوى ثقة الشركات الهندية فى مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل أن تصبح مصر سوقًا جاذبة للشركات الهندية، لأنه من المشجع أن نرى مصر واحدًا من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند فى المنطقة.

رئيس «إعمار» الإماراتية: الوقت مناسب رغم الظروف الصعبة

السوق المصرية بها فرص استثمار مميزة، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وأنا متفائل بشأن الاقتصاد المصرى والقطاع العقارى، لأن الأهرامات هتكون موجودة، والنيل هيكون موجود، والساحل الشمالى موجود، والبحر الأحمر موجو. و«إعمار» تنفذ مشروعات فى عدة مناطق فى مصر، وأبرزها مشروعات سول ومراسى بمنطقة الساحل الشمالى على البحر المتوسط، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للبحث عن فرص استثمارية فى مصر.

رئيس «ساحات المدن» السعودية: سوق لتحقيق الأرباح قريبًا

السوق المصرية سوق واعدة وقادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، و«ساحات المدن» للاستثمار تتفاوض مع عدد من كبريات الشركات، خاصة العاملة فى القطاع الزراعى والصناعى والعقارى للعمل فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لأنها مليئة بالفرص الاستثمارية الجاذبة. ومصر ستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات، خاصة مع تمتعها بموقع جغرافى متميز، إضافة إلى كونها سوقًا كبيرة يستطيع المستثمر من خلالها تحقيق الأرباح.

رئيس «أبوظبى القابضة»: تنسيق مستمر مع الصندوق السيادى

هناك اهتمام كبير بملف الاستثمار فى مصر، وهى سوق واعدة، بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات، ويتم التنسيق والتعاون فى هذا الصدد مع صندوق مصر السيادى، والجهات الحكومية المختلفة، وكذا العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

رئيس «هاتشيسون» العالمية: ثقة فى نمو «الحاويات» والدولة ترحب بنا

مصر كانت دومًا سوقًا جاذبة بالنسبة لشركتنا، ولا سيما مع تزايد عدد السكان ووجود قوى عاملة شابة ومتفانية واقتصاد مرن، الأمر الذى يعزز الثقة فى نمو تجارة الحاويات فى مصر. وقد بدأنا الاستثمار فى مصر منذ عام ٢٠٠٥ بالإسكندرية، وكنا نشعر طوال هذه السنوات بالترحيب من جانب الدولة.

الرئيس التنفيذى لـ«Signify»: فرص مبشرة فى مجال الطاقة النظيفة

رغم التحديات فى السوق المصرية، المتمثلة بالتضخم وتقلبات العملة، فإن السوق المصرية ما زالت تمثل فرصًا واعدة للنمو فى مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وهى سوق جاذبة لنا لأننا نراها سوقًا واعدة للنمو مع فرص كبيرة لذلك، فهناك كثافة سكانية عالية مثقفة بشكل جيد.

«ريلمى» الصينية: مستمرون فى خدماتنا ولم نتأثر بأى تداعيات

مستمرون فى تقديم خدماتنا ومنتجاتنا من الهواتف الذكية وملحقاتها للعملاء فى مصر، ولا صحة لما أثير عن تخارجنا من السوق المصرية، وأعمالنا المختلفة لم تتأثر بأى تداعيات خلال الفترة الماضية، واستثماراتنا مستمرة، كون مصر واحدة من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار لعلامتنا التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.