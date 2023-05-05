تعرف على مواعيد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

أجريت مساء اليوم الجمعة، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي تستضيفها المغرب، الصيف المقبل.

وأسفرت القرعة، التي أجريت بالعاصمة المغربية الرباط، عن وقوع منتخب مصر، في المجموعة الثانية والتي ضمت أيضًا كل من مالي والجابون والنيجر. في حين ضمت المجموعة الأولى، منتخب المغرب "المضيف" بجانب كل من غانا والكونغو وغينيا.

وستجرى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو و 8 يوليو المقبل.

مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

ويستهل منتخب مصر، مشواره في البطولة، بمواجهة النيجر، يوم 25 يونيو المقبل، ثم يواجه بعدها نظيره المالي، يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات، بمواجهة الجابون، يوم الأول من يوليو المقبل.

الجولة الأولى

مصر X النيجر.. 25 يونيو

مالي X الجابون.. 25 يونيو

الجولة الثانية

مصر X مالي.. 28 يونيو

الجابون X النيجر.. 28 يونيو

الجولة الثالثة

الجابون X مصر.. 1 يوليو

النيجر X مالي.. 1 يوليو.

مواعيد مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

يستهل المنتخب المغربي (مستضيف البطولة)، مشواره بمواجهة غينيا، يوم الرابع والعشرين من يونيو، ثم يلتقي بعدها نظيره الغاني، يوم السابع والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يواجه بعدها منتخب الكونغو، يوم الثلاثين من نفس الشهر.

الجولة الأولى

المغرب X غينيا.. 24 يونيو

غانا X الكونغو.. 24 يونيو

الجولة الثانية

المغرب X غانا.. 27 يونيو

الكونغو X غينيا.. 27 يونيو

الجولة الثالثة

الكونغو X المغرب.. 30 يونيو

غينيا X غانا.. 30 يونيو

وستكون النسخة المقبلة من أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، حيث تنص اللائحة، على تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى، بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع، ملحقًا عالميًا مع صاحب المركز الرابع في القارة الآسيوية.