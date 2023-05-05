إيهاب الطماوى: الرئيس السيسى خير ضامن لنجاح الحوار الوطنى

قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضمانات لنجاح الحوار الوطني وأول تلك الضمانات المتابعة المستمرة من القيادة السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحوار الوطني

وأكد وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجلسة الافتتاحية كانت شاهدة على دعم الحكومة والبرلمان للحوار الوطني، حيث حضر هذه الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من السادة النواب، وكذلك عدد كبير من القوى السياسية المختلفة والتي مثلت المجتمع المصري بكافة شرائحه وأطيافه.

وأضاف في حديثه، أن هناك تنوعًا كبيرًا داخل اللجان التي أقرها مجلس الأمناء على كافة المحاور والأصعدة، وهذا التنوع أهم ما يميز هذه المبادرة الرئاسية.

البرلمان لصالح الوطن والمواطن

وأشار إلى، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورًا ثانيًا في مصر، وبالتالي سيكون هناك إنجاز في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وحقوق وواجبات المواطن.

وتابع: "كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن يقع في أولوية الأجندة الخاصة بمجلس النواب، ومن بين هذه القوانين قانون العمل، لذا يمكن القول إن مؤسسة البرلمان داعمة لكل ما يتم التوافق عليه ويتم نقله للرئيس السيسي طالما أنه في صالح المواطن والوطن.