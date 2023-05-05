الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

متاحفك يا مصر

إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

حسن شحاتة
حسن شحاتة

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة.

واجتمع "شحاتة" مع اللجنة التوجيهية المُكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إطلاقها، بحضور الدكتور أحمد درويش، استشارى الاستراتيجية ووزير التنمية الإدارية الأسبق.

وأضاف الوزير أنه سيتم توفير جميع إمكانات الوزارة، مع "الشركاء الاجتماعيين" لإنجاز الاستراتيجية، والخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة.

وناقش الاجتماع، طرق تسريع الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستراتيجية، والتى تتمثل فى الصياغة والمراجعة، تمهيدًا لإطلاقها.

من جهته، أكد الدكتور أحمد درويش أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافى لمصر، بشكل علمى إحصائى مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة.

وذكر أنه سيتم التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل المستقبلية، انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية "مصر ٢٠٣٠"، والخاص بخلق اقتصاد قوى وتنافسى ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

وأضاف أن خطة عمل الاستراتيجية، تضمنت عددًا من الخطوات منها: توثيق الوضع الحالى، ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادى والثقافى والاجتماعى، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصرية وتأثير الاتجاهات العالمية عليه، ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصياغة استراتيجية وطنية للتشغيل، لفهم وضبط سوق العمل، كما وجه وزارة القوى العاملة فى كلمته فى عيد العمال الإثنين الماضى، بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

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