الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التموين تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. والمواطنين: نشتري كافة احتياجاتنا من المجمعات الاستهلاكية

المجمعات الإستهلاكية
المجمعات الإستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، خلال شهر مايو، وجاءت الأسعار على النحو التالي: الكيلو الواحد من السكر 12 جنيهًا، و60 قرش، والزيت وزن 0.8 لتر، 30 جنيهًا، والكيلو الواحد من الأرز 12.60، والكيلو الواحد من الدقيق 18 جنيهًا، وكيس المكرونة 400 جرام بـ6 جنيه ونصف ، وكيس المكرونة بـ 800 جرام، بـ 13 جنيه، والعدس المجروش وزن نصف كيلو بـ 21 جنيه، والفول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيه، والشاي وزن 40 جرام بـ 5 جنيهات.

وبالنسبة لأدوات التنظيف، كيس مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ25 جنيهًا، وكيس المسحوق اليدوي وزن 800 جرام بـ16 جنيهًا، صابون المواعين بـ3 جنيهات، وصابون الحمام بـ 7 جنيهات ونصف .

في هذا الإطار التقت "الدستور" عددًا من المواطنين لرصد مدى رضاهم عن الأسعار التي طرحت بها السلع الإستهلاكية في الجمعيات الإستهلاكية، إذ قال عمر عبدالله، أحد سكان حي الهرم في محافظة الجيزة لـ"الدستور" أن الأسعار المطروحة بها السلع في المجمعات الاستهلاكية ملائمة جدًا، ومنخفضة عن المحال التجارية العادية، مشيرًا إلى أنه يحرص على شراء كافة احتياجاته من المجمعات الإستهلاكية، لأن اسعارها في متناول المواطنين.

التقط منه سيد محمود، أحد أهالي حي الهرم، التابع لمحافظة الجيزة، أطراف الحديث قائلًا  لـ"الدستور" أن الأسعار المطروحه بها السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية مخفضة بشكل يسمح للأسر بشراء كافة احتياجاتها دون أي عبء، مضيفًا أن سعر الزيت والأرز كانوا مفاجأة كبيرة، لأن أسعارهم في الأسواق باهظة جدًا، أما في المحال التجارية مخفضة.

فيما أشاد كريم عبدالسلام، أحد أهالي حي فيصل، التابع لمحافظة الجيزة، بالأسعار التي طرحت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية.

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