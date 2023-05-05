الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص يرصد ردود أفعال الشارع المصرى لجلسات الحوار الوطنى

أكرم القصاص
أكرم القصاص

رصد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، ردود أفعال الشارع المصري على جلسات الحوار الوطني، قائلًا: "إن الحضور المكثف والواسع والمتنوع من مختلف أعمار كثيرة، كان لافتًا للنظر ومبشرًا في جلسات الحوار الوطني".

وأضاف أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن ردود الأفعال على السوشيال ميديا، وعلى المنصات والمواقع والفضائيات، متفائلة بشكل كبير بأن تكون هناك فرصة للنقاش وطرح القضايا، لافتًا إلى أن الحوار الوطني في حد ذاته وسيلة وليس غاية. 

وأوضح أن الكلمات التي قالها المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وكذلك كلمات عمرو موسى، بطرح القضايا التي تتعلق بالأولويات، قضايا تتعلق بالاقتصاد وأهميته، وقضايا تتعلق بالمجال العام، ومن المهم أن يكون هناك رأي ورأي مختلف، وقد يرى البعض أن كل هذه رؤى نظرية وعندما تتم مناقشة الأمر نجد ردودًا واضحة وتكهنات.

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