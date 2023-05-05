الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع تلميذ وإصابة شقيقه ووالدهما فى حريق بمنزلهم ببنى مزار بالمنيا

حريق بمنزلهم ببني
حريق بمنزلهم ببني مزار

شهدت قرية حماضة في غرب مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، اندلاع حريق داخل منزل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن مصرع تلميذ وإصابة والده وشقيقه تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التكامل بالشيخ فضل والمصابين لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل منزل "محمد.ع"، بقرية حماضة التابعة للوحدة المحلية بصندفا في غرب مركز بني مزار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية، وفريق بحث جنائي وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب الحريق في المنزل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن مصرع "محمود .م"، 6 أعوام تلميذ، وإصابة شقيقه مروان، 10 أعوام، تلميذ، ووالدهما "محمد.ع" 36 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 80%، وجميعهم يقيمون بقرية حماضة.

كما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي، وتم نقل الجثة إلي المشرحة والمصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

تم تحرير محضرًا بالحادث، وانتقل فريق من المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة سبب وظروف الحريق وحصر الخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

المنيا مصرع تلميذ إصابة شقيقه ووالدهما حريق بمنزل بقرية حماضة غرب مركز بني مزار بالمنيا مستشفي التكامل بالشيخ فضل اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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