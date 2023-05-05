تفاصيل انعقاد أول جمعية تأسيسية لشركة السيليكون المعدنى فى مصر

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، الإثنين القادم، لانعقاد أول جمعية تأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون المعدني ومشتقاته ، برئاشة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

بحجم استثمارات تتجاوز الـ700 مليون دولار

وأعلنت وزارة البترول عن الانتهاء من كافة الإجراءات التأسيسية للشركة وتحديد نسب المساهمين من الشركات التابعة للوزارة، وذلك بحجم استثمارات تتجاوز الـ700 مليون دولار.

ويأتى ذلك بهدف تحقيق الأهداف القومية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماويات، والعمل على زيادة التصدير لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويقام المشروع التابع لشركة العلمين لمنتجات السيليكون المعدني ومشتقاته، فى منطقة القنطرة شرق وهى شركة مساهمة مصرية، ومن ضمن المساهمين ، الشركة القابضة للبتروكيماويات، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

ويهدف المشروع إلى إلى استغلال نحو 130 ألف طن من خام الكوارتز فائق النقاوة، وذلك لانتاج ما يقرب من 45 ألف طن سنوياً من مادة السيليكون المعدني كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تصل إلى 172 مليون دولار.

كما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع، انتاج السليكونات والبولي سليكون، حيث تم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتفصيلية للمشروع ، وذلك لبدء تنفيذ المرحلة الأولى.

وتستخدم مادة السيليكون فى العديد من الصناعات التى يتم استيراداها من الخارج ، ومن اهمها صناعة الألواح الشمسية، وصناعة الإلكترونيات، والسبائك، وكذلك مستحضرات التجميل والمواد اللاصقة ، وغيرها من الصناعات الهامة ذات القيمة المضافة.