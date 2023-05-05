الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فتحي: "ملف الشباب" أحد أهم الملفات على طاولة الحوار الوطني

أحمد فتحي
أحمد فتحي

أوضح أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار الشهور الماضية، خلال الفترة من سبتمبر 2022م، وحتى اليوم، نعمل على ملف قوي جدًا وهو ملف الشباب.

وأضاف أحمد فتحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت،  كنا مهتمين بالنزول في الجامعات وفي المدارس وعلى القهاوي، والأندية ومراكز الشباب، حتى نعرف ما يحتاجه الشباب المصري من الحوار الوطني. 

وأوضح أنه كان يوجد أكثر من طلب، يتمثل في دعم اتحاد الطلبة والأنشطة الطلابية، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المدارس والجامعات، كما يوجد ملف البطالة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ملف الدارسين في الخارج، وملف الرياضة في مصر، لافتا إلى أن كل ملف ن هذه الملفات تحدثنا فيها مع الطلبة والطالبات، وما يحتاجونه في كل ملف من هذا.  

وأشار إلى أن الجميع تحدث عن تمكين سياسي ومجتمعي للشباب، الذي لن يستطيع أن يخرج دون أن تنمية وتدريب وتأهيل قائد مجتمعي وسياسي من خلال اتحادات الطلبة. 

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