السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بـ درع وشهادة تقدير.. جامعة إندونيسية تُكرم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

منحت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف درعًا وشهادة تقدير.

ونظمت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا - برئاسة عميد كلية أصول الدين  الدكتور سلمان عبد المطلب، ورئيس قسم علوم القرآن والتفسير زولي حفناني،
بالتعاون مع اتحاد خريجي الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، في قاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة- ندوة علمية دولية بعنوان: "استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات" كان فيها الدكتور أسامة الأزهري متحدثاً رئيسيًّا.

وتوجه الدكتور أسامة الأزهري إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وتشمل جولة الأزهري إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من الولايات الإندونيسية.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.


وألقى مستشار رئيس الجمهورية خطبة اليوم الجمعة، في مسجد الراية بيت الرحمن في مدينة باندا آتشيه – إندونيسيا.

وتحدث الأزهري خلال الخطبة حول مفهوم الإحسان والإتقان والرحمة، موضحا أن الله عز وجل ربط الإحسان والإتقان والرحمة بكل شيء في القرآن الكريم.

وقال : "الإحسان قال فيه ربنا عز وجل: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}، والإتقان قال فيه عز وجل: {صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ}، والرحمة قال فيها عز وجل: {ورحمتي وسعت كل شيء}.

كلية أصول الدين بجامعة الرانيري بإندونيسيا الدكتور أسامة الأزهري علماء الأزهر الشريف استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات القرآن الكريم

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