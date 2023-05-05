السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منذر رياحنة لـ"الدستور": نجاح مبهر لإنتاج "الشركة المتحدة" الدرامي خلال السنوات السابقة

منذر رياحنه
منذر رياحنه

أشاد النجم الأردني منذر رياحنة، باالإنتاج الدرامي الضخم للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال سباق دراما رمضان 2023.

وقال “رياحنة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور كبير في تطوير الدراما المصرية، وهو مسعاها على مدار السنوات  الماضية، حيث نجحت في تقديم أعمال درامية وتلفزيونية تليق بالدراما المصرية والعربية.

وأضاف أن جميع أعمال الشركة المتحدة تتمتع بطابع خاص ومميز وتسير بخطوات ثابتة نحو أهداف واضحة تهتم بالمستقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يمنح الممثلين ثقة كبيرة خلال التعاقد على عمل فنية تُنتجها الشركة.

وتابع: “الأمر في النهاية يصب في صالح الجمهور الذي يستمتع بأعمال فنية على مستوى عال من ناحية جودة الصورة والإخراج والحبكة الدرامية”.

وتابع ان خلال السنوات الماضية رأينا تطور كبير واختلاف وتنوع في المحتوى والقضايا التي تناقشها أعمال الشركة المتحدة للخدمات المتحدة.

 

مسلسل جعفر العمدة

وشارك منذر رياحنة في المارثون الرمضاني 2023، بمسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان وقدم خلال احداث العمل شخصية “شوقي فتح الله”، التي حقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

النجم الأردني منذر رياحنه منذر رياحنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الشركة المتحدة جعفر العمدة مسلسل “جعفر العمدة”

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