زينب الغزالي: الحوار الوطني فرصة لعمل تصور شامل لأولويات العمل الوطني

أكدت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المرأة المصرية مشاركة بقوة في الحوار الوطني والتي تمثل 25‎%‎ المرأة المجتمع المصري المشاركة في فعاليات المجتمع المصري مما يؤكد اهتمام الدولة المصرية مشاركتها.

وقالت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الادارة المصرية اللبنانية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح ودعمه للحوار الوطني أتاح الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع في الحوار والمشاركة في وضع الحلول الممكنة لعلاج التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها.

وأكدت الدكتورة زينب الغزالي أن الملف الاقتصادي والصناعة بوجه خاص تتطلب زيادة في التركيز والاهتمام والرعاية في ظل الأجواء الصعبة التي فرضتها الظروف من حولنا ومن المهم الحفاظ على الصناعة الوطنية ومساندتها إجرائيا ومعنويا وتشريعيا من خلال إقرار آليات للتسهيل وإلغاء الأعباء الإضافية التي أصبحت عبئا على كاهل المنتجين وهو الأمر الذي يؤثر على المنافسة ويجعل المنتج المصري في موقف صعب في مواجه منتجات مدعومة من حكوماتها بشكل كبير.

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للحوار الوطني .

وقالت إنها فرصة لبداية جديدة نعالج فيها الأخطاء ونعزز من مبدأ المشاركة للجميع، مشيرة إلى أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول المشكلات التي تواجه الملف الاقتصادي والصناعة الوطنية.

وأكدت على ضرورة استمرار الحوار لما يمثله من فرصة للتواصل وسماع الآراء بين المسئولين والمواطنين، للوصول إلى وضع تصور عام لأولويات العمل الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل جميع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني.