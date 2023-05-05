الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير بقرية الجفجافة وسط سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

 افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، المسجد الكبير في قرية الجفجافة مركز الحسنة بوسط سيناء، وذلك بحضور سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة وجازى سعد، عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والدينية ومشايخ القبائل والعواقل. 
وقال المحافظ - في بيان اليوم - إن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، معلنا افتتاح 15 مسجدا جديدا بمختلف مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، قال الشيخ محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء، أنه تم بناء المسجد على مساحة ٩٠٠ متر مربع "٣٠*٣٠" بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه، وأن المسجد يتسع لـ ٤٠٠ مصل، ويضم مصلى للرجال وآخر للسيدات ومكتبين لتحفيظ القرآن الكريم وغرفة للإمام وغرفة تغسيل الموتى ومئذنة وميضة للوضوء ودورات مياه وخزانا أرضيا بسعة ٤٠ مترًا مكعبًا. 
من جهته، أكد سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه يوجد في قرية الجفجافة خمسة مساجد؛ منها ثلاثة مساجد حكومية ومسجدان أهليان، لافتا إلى أن تعداد القرية يبلغ ٣٧٥٠ نسمة.

محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سيناء مجلس النواب تحرير سيناء

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