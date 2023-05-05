مركز جسور الثقافى ينظم ورشة لمناقشة القهر بشكل مسرحى

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة بعنوان "مسرح المنتدى" لمناقشة القهر على طريقة "مسرح المقهورين" للمخرج البرازيلي "أوجستو بوال"، والتي يقدمها المدرب غسان غبريال على مدار ستة أيام بدءًا من الثامن حتى الثاني عشر من شهر مايو المقبل، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة عرض لمشكلات القهر بشكل مسرحى، بالإضافة إلى تمرينات مسرحية، على أن تنتهى الورشة بعرض قصير.

جدير بالذكر أن المدرب غسان غبريال هو كاتب وممثل ومخرج، حضر ورشة مسرح المقهورين مع "چيو بريتو" تلميذ "أوجستو بوال" بالإضافة إلى ورش أخرى، كما مَثَّل في العديد من المسرحيات وأخرج العديد منها للكبار والصغار. كما يرافق المدرب ولاء عبد النبي المشيرة النفسية وخريجة دبلومة الارشاد النفسي من مؤسسة الحياة ومنسقة مجموعات مساندة.

تتمثل رؤية المركز في بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

وكانت قد نظمت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية بمصر وبالتعاون مع الطوائف المختلفة يوماً مخصصاً للصلاة من أجل السودان، بالإضافة لفترات التسبيح وقراءات من الكتاب المقدس بحضور الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة فى كلمته: أحياناً يصعب التفرقة بين الأخبار الحقيقية والكاذبة، ولكن الله يرى ويعرف ويتحكم في كل شيء، حيث صلى من أجل الأطراف المتنازعة ومن أجل السلام في السودان وشعبه.