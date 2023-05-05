ضبط 43 كرتونة مسحوق غسيل مخلوط بالملح فى أسوان

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسوان، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، من ضبط كمية من مسحوق الغسيل المغشوش محملة على سيارة ربع نقل.

وجاءت الكميات بواقع 43 كرتونة منها 22 كرتونة عبوة 135 جراما بـ12 كيسا، و21 كرتونة عبوة 600 جرام في 4 أكياس للكرتونة الواحدة إنتاج إحدى الشركات.

وتبين أن هذه الكميات من مسحوق الغسيل مخلوط معها كمية كبيرة من الملح، وتم التحفظ على المضبوطات داخل نقطة شرطة السباعية.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للمتهمين وهم "أ. م" من القليوبية، و"ص.ن" من الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات المكبرة؛ للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة واستغلالها بشكل غير مشروع، ومحاسبة المتلاعبين.