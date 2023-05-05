رسميًا.. هالة فاخر ضمن فريق عمل "تاج" لـ تامر حسنى

انضمت الفنانة هالة فاخر رسميًا، لفريق عمل فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر انطلاق جلسات تصويره خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد الانتهاء من تحضيراته وإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين.

وتستعد هالة لتصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "تاج"، حيث يقوم صناع العمل حاليًا بعمل "بروفات ترابيزة"، خاصة أن العمل تدور أحداثه في إطار أكشن وخيال علمي عن السوبر هيرو، حيث ترتبط هالة فاخر وتامر حسني بعلاقة روحية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هالة فاخر كان مسلسل "جت سليمة" مكونًا من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.