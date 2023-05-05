كلوب: لا أعتقد أن مانشستر يونايتد سيفقد نقاطًا أخرى

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن المباراة التي ستجمع فريقه ببرينتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة برينتفورد، غدًا السبت، على ملعب أنفيلد رود معقل "الريدز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سيكون برينتفورد خصمًا صعبًا للغاية غدًا. كرة ثابتة واحدة يمكن أن تقتلك، هم جيدون بشكل لا يصدق في ذلك الأمر، يمكنك التحكم في المباراة بأكملها من الناحية النظرية وفي كرة ثابتة واحدة يمكنهم قتلك".

وعن الصراع لتحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، قال: "برايتون كان رائعًا الليلة الماضية. إذا فازوا في جميع مبارياتهم، فسينهون الجدول في مركز أفضل منا وهذا ممكن، لدينا 59 نقطة، يمكننا الحصول على 71 كحد أقصى، أعتقد أن يونايتد سيحصل على النقاط التي يحتاج إليها لأكون أمينًا".

وأوضح: "كل ما يمكننا القيام به هو الاهتمام بشئوننا الخاصة.. بالطريقة التي لعب بها الأربعة الأوائل على مدار العام، لا أحد يبدو أنه سيخسر المزيد من المباريات أكثر مما سيفوزون بها من الآن وحتى نهاية الموسم، يمكن أن نكون خامسًا، وهذا ليس شيئًا محسومًا بعد، حتى السادس ليس كذلك.. يوجد أستون فيلا، توتنهام، برايتون - وربما برينتفورد تقاتل من أجل ذلك وكذلك نحن".

وزاد: "كنا بحاجة إلى بداية جديدة، كنا بحاجة إلى لحظة شعرنا فيها أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح وكانت هذه اللحظة هي الشوط الثاني ضد أرسنال… التأخر 2-0، كان من الممكن أن يحدث أي شيء، لكننا قلبناها وربما كان علينا الفوز. كان الأداء جيدًا بما يكفي للفوز - علمنا بعد ذلك أنه يمكننا الذهاب.. أعلم أننا ما زلنا نستقبل الفرص، لكن في الاستحواذ، أصبحنا أكثر سيطرة ويبدو أن لدينا فكرة مشتركة مرة أخرى. لا يمكنك دائمًا رؤية ذلك.. نمر بلحظة جيدة مع مباريات صعبة قادمة".

وعن جيمس ميلنر لاعب الفريق واقترابه من الرحيل، قال: "لقد أجريت محادثات جيدة معه حقًا - إنه يعرف مدى تقديري الكبير له. كنت سأحب العمل معه لفترة أطول. إنه قراره.. لا يمكن أن تحدث أشياء إيجابية أفضل في السنوات السبع الماضية مع جيمس ميلنر".

وعن ربط النادي بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون، قال:"لا شيء يُقال".

وعن مصابي الفريق، قال: "ديوجو جوتا لديه مشكلة في ظهره وكدمات في الضلع، لقد تدرب أمس ولكن دون الكثير من الاحتكاك.. فيرمينو ليس في تدريب الفريق بعد، نأمل أن يبدأ في التدرب الأسبوع المقبل".

واختتم: "نابي كيتا غير متاح، تياجو ألكانتارا سيخضع لعملية جراحية وسيغيب لبقية الموسم، إنه مفصل الفخذ مرة أخرى، أتوقع أن يكون جاهزًا للموسم الجديد، لهذا السبب نقوم بتلك العملية الآن، أما هندرسون فسنرى، لقد أجرى فحوصات أمس ولكن لم نحصل على النتائج بعد، سنضطر إلى رؤية ذلك ولكنه ليس بالأمر الكبير. سيتعين علينا أن نرى غدًا".