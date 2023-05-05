الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اختطاف لـ10 سنوات.. الجيش النيجيرى يُحرر سيدتين من قبضة بوكو حرام

بوكو حرام
بوكو حرام

أعلن الجيش النيجيري عن نجاحه في تحرير سيدتين نيجيريتين، اختطفتهما جماعة جهادية متشددة قبل 9 سنوات. 

وحسب مصادر لـ"الجارديان" البريطانية، أكدت أن واحدة من المختطفات رزقت بطفل عمره عام واحد.

«هوا مالثا» و"إستير ماركوس"، كلتاهما 26 سنة، كانتا من بين 276 تلميذة اختطفتهن جماعة «بوكو حرام» في أبريل 2014 من المدرسة الثانوية الحكومية للبنات في قرية شيبوك.

وقال اللواء إبراهيم علي، الذي يقود العملية العسكرية النيجيرية ضد أعمال العنف المتطرفة في المنطقة الشمالية الشرقية المستمرة، إن الجنود النيجيريين أنقذوهن في أبريل، وتم لم شملهن مع عائلاتهن في ولاية بورنو الشمالية الشرقية.

واقتحم مقاتلو «بوكو حرام» المدرسة في بورنو قبل تسع سنوات، بينما كانت الفتيات يستعددن للامتحانات. وأثار الاختطاف الجماعي غضبًا عالميًا وأدى إلى حملة #BringBackOurGirls على وسائل التواصل الاجتماعي. واستعادت أكثر من 20 فتاة حريتهن في العام الماضي، لكن ما يقرب من 100 فتاة ما زلن في عداد المفقودين.

بوكو حرام ارهاب نيجيريا صحيفة الجيش

الأكثر قراءة

مدير إدارة التجنيد: توجيهات من القوات المسلحة بتقديم تيسيرات تجنيدية لأبناء الوطن

كولر للاعبى الأهلى: تجنبوا الأخطاء الساذجة ومناوشات جمهور الزمالك

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتابع الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة 

استقبال 3469 طلب ترخيص جديد في البحيرة

وزير الصحة ينعى طبيب سمنود المركزى وممرضة بمستشفى المقطم توفيا أثناء أداء عملهما

"مياه المنوفية" تنفذ خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي قبل فصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال