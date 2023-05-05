اختطاف لـ10 سنوات.. الجيش النيجيرى يُحرر سيدتين من قبضة بوكو حرام

أعلن الجيش النيجيري عن نجاحه في تحرير سيدتين نيجيريتين، اختطفتهما جماعة جهادية متشددة قبل 9 سنوات.

وحسب مصادر لـ"الجارديان" البريطانية، أكدت أن واحدة من المختطفات رزقت بطفل عمره عام واحد.

«هوا مالثا» و"إستير ماركوس"، كلتاهما 26 سنة، كانتا من بين 276 تلميذة اختطفتهن جماعة «بوكو حرام» في أبريل 2014 من المدرسة الثانوية الحكومية للبنات في قرية شيبوك.

وقال اللواء إبراهيم علي، الذي يقود العملية العسكرية النيجيرية ضد أعمال العنف المتطرفة في المنطقة الشمالية الشرقية المستمرة، إن الجنود النيجيريين أنقذوهن في أبريل، وتم لم شملهن مع عائلاتهن في ولاية بورنو الشمالية الشرقية.

واقتحم مقاتلو «بوكو حرام» المدرسة في بورنو قبل تسع سنوات، بينما كانت الفتيات يستعددن للامتحانات. وأثار الاختطاف الجماعي غضبًا عالميًا وأدى إلى حملة #BringBackOurGirls على وسائل التواصل الاجتماعي. واستعادت أكثر من 20 فتاة حريتهن في العام الماضي، لكن ما يقرب من 100 فتاة ما زلن في عداد المفقودين.