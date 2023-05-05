حملات مكثفة بمواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بأسوان

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان بمختلف الوحدات المحلية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن، وأيضًا محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن، وأيضًا مديري المرور والمواقف والتموين بالمتابعة الميدانية المستمرة، من خلال تكثيف الحملات على مواقف سيارات السيرفيس للأجرة ، بجانب محطات الوقود المختلفة.

وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للسولار، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتنفيذًا لهذه التوجيهات.

كما قام رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة، حيث تم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن ١١٤، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167، و01091565955، وذلك بغرفة عمليات المحافظة، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.