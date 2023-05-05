الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة بمواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بأسوان

مواقف السيارات
مواقف السيارات

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان بمختلف الوحدات المحلية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن، وأيضًا محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن، وأيضًا مديري المرور والمواقف والتموين بالمتابعة الميدانية المستمرة، من خلال تكثيف الحملات على مواقف سيارات السيرفيس للأجرة ، بجانب محطات الوقود المختلفة. 

وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للسولار، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتنفيذًا لهذه التوجيهات. 

كما قام رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة، حيث تم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن ١١٤، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167، و01091565955، وذلك بغرفة عمليات المحافظة، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528. 

أسوان الأجهزة التنفيذية الأجرة الجديدة الأسعار الجديدة التعريفة الجديدة إلتزام السائقين الخط الساخن المتابعة الميدانية المستمرة بتعريفة الأجرة الجديدة تعريفة الأجرة الجديدة حملات تفتيشية مكثفة

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المصابين بـ"تسمم البوظة" لـ175

غداً.. جامعة سوهاج تواصل تنظيم زياراتها الميدانية للمشروعات القومية

الصور الأولى لضحايا البوظة المسممة فى قنا

محافظ أسيوط: توريد 11088 طن قمح للشون والصوامع بالمراكز والقرى

اليوتيوبر هبة سيد ليست الأخيرة.. أطفال في مرمى الضياع والنيابة العامة تتصدى

مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال