إعدام أكثر من 3 أطنان أغذية فاسدة وإغلاق 14 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.

وتم خلال الحملات المرور على أكثر من ١٩٦ منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط ١٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى إعدام ٣ أطنان و٧٣٤ كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١٦٤ محضرًا جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.