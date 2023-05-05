"القاهرة الإخبارية": استمرار عمليات الإجلاء ووصول عشرات الحافلات من الخرطوم

أكد مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر قسطل، أن المعبر لايزال يستقبل أعداد كبيرة من الوافدين من السودان، ويعمل علي مدار الـ 24 ساعة دون توقف.

وفيما يخص الإجراءات المتبعة لدخول كافة الوافدين، قال مراسل القناة، إن هناك تنسق إداري بين مصر والجانب السوداني، لتسيهب الاجراءات المتعبة في مدة زمنية أقل، للدخول إلى الأراضي المصرية، موضحاً أن المعبر شهد اليوم وصول عشرات الحافلات التي انطلقت من السودان إليه.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الخارجية المصرية تواصل ترحيبها بالتعاون مع دول لجوار، التي أكدت أنها ترغب في التنسيق مع السلطات المصرية من أجل إجلاء رعاياها من الأراضي السودانية إلى مصر، وهو ما ظهر جليًا في الأيام الماضية بتوافد العديد من الجنسيات المختلفة من إلى المعبر من الصين ونيجيريا وجنوب إفريقيا والفلبين والهند.