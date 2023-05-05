ثورة في عالم التكنولوجيا.. روبوت يفحص الحبوب في المخازن للتأكد من سلامتها

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يرصد ثورة في عالم التكنولوجيا، حيث صممت شركة مجموعة روبوتات لفحص الحبوب في المخازن للتأكد من سلامتها.

وأشار التقرير إلى أن تلك الربوتات مصممة بتقنيات حديثة جدًا حيث بإمكانها ثورة في مجال فحص الحبوب في المخازن وإبقاء عمال المزارع بعيدًا عن الأذى.

وأوضح التقرير أن ربوتات "CROVER" تفحص الحبوب لضمان تخزين المحاصيل بكفاءة عالية، والهدف الرئيسي منها التأكد من جودة الحبوب التي يتم تخزينها.

بالإضافة إلى مساعدة المزارعين وتجار الحبوب على تقليل خسائر محاصيل الحبوب بعد تخزينها، حيث تم تصميم الروبوت على شكل حرف "T" ليوفر للمزارعين وتجار الحبوب رؤية أفضل للظروف البيئية لمحاصيل الحبوب.

وأكدت الشركة المنتجة للروبوت أن مشكلات درجات الحرارة والرطوبة يمكن أن تسبب تفشي العفن أو الحشرات مما يؤدي إلى تدمير أجزاء كبيرة من محاصيل المزارعين.

وأشارت الشركة إلى أنه يجب فحص المحاصيل جيدًا قبل خروجها من المخازن والتأكد من سلامتها، ويمكن أن تساعد البيانات التي يقدمها الروبوت المزارعين على فهم حالة حبوبهم بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة في وقت مبكر.