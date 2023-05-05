إزالة حالتى تعدٍ بقرى مركز بنى سويف

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كل التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظًا على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي، بتنفيذ الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف بطريق البساتين - الكوم الأحمر، كما تمت إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بناحية قرية بني هارون (عزبة الحماوي) التابعة لمجلس قروي بليفيا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع حماية الأراضي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية عن رفع القمامة والمخلفات بمداخل المدينة طريق السادات وشارع عبدالسلام عارف وكورنيش النيل والطريق الدائري وشارع صلاح سالم والحميات والروضة وشارع حاتم رشدي وشارع الموقف وأسفل كوبري السادات، بجانب قص وتهذيب المساحات الخضراء بمناطق متفرقة من المدينة.

وفي سياقٍ متصل، قامت المجالس القروية (بياض العرب، شريف باشا، بليفيا، إبشنا، إهناسيا الخضراء، تزمنت الشرقية، باروط) كل في نطاقه، بجمع المخلفات المنزلية من القرى التابعة وتمهيد الطرق التربية، فضلا عن رفع ناتج تطهير ترعة باها 1 وقرية حاجر بني سليمان.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع حمادة راضي رئيس المدينة الجهود المبذولة بالمدينة والقرى لرفع مخلفات الشوارع، والتي أسفرت عن رفع أكثر من 90 طن قمامة من منطقة الزجاج والمغاربة المصلوب ومنطقة تجمع خلف سور مركز الشرطة القديم والنادي الرياضي القديم بقرية زاوية، ومنطقة تجمع على ترعة الإطوابية بقرية جزيرة المساعدة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وقرى الميمون وإطواب وأبوصير الملق وميدوم.

واستمرارًا للمتابعة المستمرة ورصد المتغيرات المكانية لمواجهة مخالفات البناء بقرى المركز، نفذت الوحدة المحلية لقرية ميدوم إيقاف أعمال بناء لطوابق عليا بدون ترخيص بقرية الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.