ضبط كمية من الأقراص المخدرة بمنشأة ناصر

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، بالاتجار فى الأقراص المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (5500 قرص مخدر من أقراص "الباركينول - الأموتريل – أبتريل" - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.