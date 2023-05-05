الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل جنديين هنديين في اشتباك في كشمير

اشتباك في كشمير
اشتباك في كشمير

أعلن الجيش الهندي الجمعة، مقتل جنديين في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند من كشمير، في انفجار عبوة نسبها لمتمردين في المنطقة المتنازع عليها.

ويجري الجيش الهندي عمليات تفتيش في منطقة راجوري القريبة من الحدود مع باكستان منذ الشهر الماضي بحثاً عن متمرّدين يتّهمهم بالوقوف وراء هجوم على شاحنة عسكرية أدّى إلى مقتل خمسة جنود.

وقال الجيش في بيان إنّ فريق بحث "توصّل إلى مجموعة من الإرهابيين المتحصّنين في كهف" في منطقة "حرجية كثيفة وفيها مرتفعات صخرية ومنحدرات عميقة".

وأضاف أنّه على الإثر فجّر المتمرّدون عبوة ناسفة ما أدّى إلى مقتل جنديين وجرح أربعة آخرين، بحسب البيان.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه الوقائع بشكل مستقل.

ويتفاقم الغضب إزاء الحكم الهندي في كشمير منذ 2019 عندما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي للمنطقة.

ومنذ 1999 تقاتل مجموعات متمردة 500 ألف جندي ينتشرون في المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند، للمطالبة باستقلال منطقتهم أو بضمّها إلى باكستان.

وأدّى هذا التمرّد إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، من مدنيين وجنود وعسكريين حتى الآن.

الجيش الهندي كشمير الهند راجوري باكستان

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