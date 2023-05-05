ضبط 293 قضية مخدرات وتنفيذ 64 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 293 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 311 متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت 108.345 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 35.300 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 18.602 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6.700 كيلوجرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3.680 كيلوجرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2.530 كيلوجرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1.180 كيلوجرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 490 جرام.

كمية من مخدر الكريستال وزنت 5 جرام.

1392 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 87 قطعة سلاح ناري بحوزة 85 متهما.. وذلك على النحو التالي:

15 بندقية آلية.

18 بندقية خرطوش.

3 طبنجات .

51 فرد محلي.

865 طلقة مختلفة الأعيرة .

15 خزينة متنوعة.

171 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 64526 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

252 حكم جناية.

20159 حكم حبس جزئي.

3593 حكم حبس مستأنف.

32149 حكم غرامة.

8373 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 5 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 21 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 12 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 263 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.