ضبط ‏71712 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 71712 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت المخالفات كالتالي: 12125 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 728 مخالفة السير بدون تراخيص، ‏8 دراجات نارية مخالفة، 19 مخالفة موقف عشوائي، 10 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.