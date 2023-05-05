الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بالقاهرة

عصابة
عصابة

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة شاشتي تلفاز وأسطوانتي غاز) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب التسلق، كما اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن، وقيامهم بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا ببيع جميع متحصلات السرقة لدى عميليهما (شخصين) تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

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