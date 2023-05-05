الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2437 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 2437 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة خلال خلال عده حملات أمنية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

- في مجال مكافحة تهريب النقد: ضبط قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2437 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 33 قضية.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات»: ضبط قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة.

 

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