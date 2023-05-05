الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الداخلية» تنظم دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم قطاع الحماية المجتمعية دورة تدريبية  للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشري خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو حيث شارك في الدورة 20 مُتدربا من (الضباط والأفراد والمدنين) العملين بقطاع الحماية المجتمعية.

يعد تنظيم تلك الدورات استمراراً للدور الرائد الذي يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشري والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس، وقد تم إنشاء (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B.

في ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.

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