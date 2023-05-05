هل تغادر روسيا باخموت في 10 مايو بسبب نقص الذخيرة؟.. "القاهرة الإخبارية" توضح

علق الدكتور آصف ملحم خبير الشؤون الروسية، على تصريحات مؤسس "فاجنر"، والتي تخص باخموت وهي المدينة الأهم بالنسبة لموسكو، حول مغادرة روسيا باخموت في 10 مايو بسبب نقص الذخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مؤسس فاجنر الروسية ليس من هيئة الأركان، بل هو قائد عسكري ميداني، أي ليس هو من يضع الخطط العسكرية، بل ترسم في هيئة الأركان.

وأضاف: "لايوجد في روسيا قانون يضبط عمل المؤسسات الأمنية، وقد تحدث بعض الخلافات الإدارية في روسيا حمول التزويد بالأسلحة والذخيرة".

وتابع: “بريجوجين مؤسس فاجنر الروسية أعتبره ممثل بارع، فهو خرج منذ 5 أيام وتحدث في لقاء مع أحد القنوات المحلية عن نقص الذخيرة والأسلحة أكثر من مرة، وتصريحاته تندرج تحت بند الحرب النفسية الإعلامية”.