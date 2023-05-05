الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ضابط مزيف" يحاول إجبار مواطن على التبرع لجمعية زوجته "المسجلة" بالجيزة

ضابط مزيف
ضابط مزيف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لمحاولته إرغامه على التبرع لإحدى الجمعيات.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن شكوى مدعومة بصور (لأحد الأشخاص - مُقيم بالجيزة) بتلقيه اتصالا من أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة ومحاولة إرغامه على إصدار شيك باسم إحدى الجمعيات الخيرية.

بالتواصل مع الشاكي أفاد بتواجده خارج البلاد وقيام أحد الأشخاص بالاتصال التليفوني به من رقم هاتف "مُحدد" وادعاءه بأنه ضابط شرطة، ويمتلك جمعية خيرية وطلب منه التبرع لصالح الجمعية، وحضر لديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة (محامى وكيلاً عن الشاكي) وأيد ما جاء بأقوال موكله.

بالفحص تم تحديد مُستخدم الهاتف المُشار إليه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) وتبين أن الجمعية المشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق "ملك أشخاص محددين" وتقوم (زوجة المشكو فى حقه "لها معلومات جنائية") بإدارتها وتشغيلها وتلقيها تبرعات من جهات وأشخاص مختلفين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باستغلال الجمعية للنصب على المواطنين دون علم زوجته.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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