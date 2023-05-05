الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط متهم بقتل شاب بطلق ناري في منيا القمح

متهم
متهم

كثف ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، جهودهم لضبط المتهم بارتكاب واقعة مقتل شاب إثر إصابته بطلق نارى أمام عزبة صبحى بنطاق مركز منيا القمح، وفر هاربا بعد ارتكابه الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "ي ق" مقيم نطاق مدينة منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية قيام شخص بإصابة المجنى عليه مساء اليوم، بطلق نارى أمام عزبة صبحى نطاق منيا القمح،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي  طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية مقتل شاب طلق ناري الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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