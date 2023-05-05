تعليم بني سويف تستعد لامتحانات نهاية العام في صفوف النقل والشهادات العامة والمحلية

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولي قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية، لعقد امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023 للنقل والشهادات العامة المحلية، والتي ستنطلق غداُ السبت بإجمالي 575 ألف طالباً وطالبة بمختلف المراحل التعليمية ، وتبدأ بامتحانات سنوات النقل للمرحلة الابتدائية بالصفين الرابع والخامس.

وجدد محافظ بني سويف تأكيداته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات غدا السبت" 6 مايو " حيث يؤدي أكثر من 160 ألف طالباً وطالبة بالصفين الرابع و الخامس" بالتناوب" مع طلاب السادس الابتدائي ، والذين يزيد عددهم عن 72 ألف طالبا موزعين على 678مدرسة،وذلك اعتباراً من الأحد المقبل فيما تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي"الأربعاء المقبل" في 452 مدرسة بإجمالي 138 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

على أن تبدأ امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية يوم السبت "13 مايو" بالصف الأول الثانوي بإجمالي 16588 طالباً وطالبة(نظامي /خدمات) ،في حين تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي، وعددهم 15772 طالباً وطالبة (نظامي/خدمات) في اليوم التالي "14 مايو" في 89 مدرسة، على أن تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية وسيتم عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري ويصل عددهم إلى 60 ألف طالباً وطالبة موزعين على 312 لجنة.

بالإضافة إلى متابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي من المقرر أن تنطلق (12 يونيو المقبل للثانوي العام ، و27 مايو الجاري للدبلومات) ،حيث يتم تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة لاستقبال المعلمين وتزويدها بالتجهيزات الضرورية من فرش وثلاجات ومراوح وصيانة دورات المياه.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تكليفاته لمسؤولى اللجان، بتجهيز غرفة تصلح لاستخدامها" لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى"، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، مشيرا إلى على أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأن تكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية ،مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية.

ولفت إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التى تواجه الامتحانات وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.