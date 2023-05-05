الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى لـ القاهرة الإخبارية: الحكومة السودانية تسيطر على 17 ولاية من أصل 18

الحكومة السودانية
الحكومة السودانية

أكد معتصم عبدالقادر، الخبير العسكري السوداني، أن الحكومة السودانية تسيطر على 17 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد، مشيراً إلى أن الوضع الراهن في وقت دقيق ويمكن للجيش السوادني أن يحل الأزمة ويتحرك في أي وقت.

وقال «عبدالقادر»، في مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»: «جرى حسم محاولات من التمرد من جانب ميليشيا الدعم السريع، وذلك لإنقاذ قواتهم في الخرطوم، كما شهدنا محاولة للهجوم على المنطقة العسكرية في مدينة بحري شمالي الخرطوم، ولكن سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية بشكل كامل».

وأكد أن الجيش السوادني لا يزال يسيطر ويتصدى لأي محاولات لميليشيا الدعم السريع، كاشفاً عن أن ما بقى لميليشيا الدعم هو احتلال مستشفيات ومحاولات اتخاذها قواعد عسكرية للانطلاق منها، لأنها تعلم جيدا أن القوات المسلحة لا تهاجم الأماكن الإنسانية مثل المستشفيات.

 

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