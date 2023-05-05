الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته «20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول».

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، كما أرشد عن «كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات» داخل شقة سكنية مملوكة له، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.. وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى «960 ألف جنيه تقريباً».

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