الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي: الحرب مشتعلة بين الجيش السوادني وميليشيا الدعم السريع وسط الخرطوم

الجيش السوادني
الجيش السوادني

قال محمد عثمان الرضي الباحث السياسي، إن اليومين الماضيين شهدنا أشرس أنواع الاشتباكات في السودان بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لشاشة القاهرة الإخبارية، اليوم، شراسة الاشتباكات تمثلت في المواقع الاستراتيجة والحيوية التي تمت فيها، ومن الاشتباكات التي حدثت في محيط القبادة العامة لقوات المسلحة والقصر الرئاسي، لافتاً أن هذان الموقعان لديهم رمزية كبيرة جداً وفي حالة انتصار طرف عن الأخر واحتلال الموقعين سيكون حقق انتصار كبير جداً وله معني سياسي.

كما أكد الباحث السياسي أن الأزمة لاتزال تشتعل بين الجيش السوادني وميليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم وتحتوي على كافة المناطق الحيوية والخدمية وأيضاً مجمع الوزرات السياسية والمتواجد في وسط الخرطوم.

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