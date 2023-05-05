الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سوريا تسجل 7 هزات أرضية خلال 24 ساعة

الهزات الأرضية
الهزات الأرضية

أعلن المركز السوري للزلازل أن محطات الرصد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 هزات أرضية خفيفة، جميعها بقوة أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزات الأرضية التي تم تسجيلها جاءت كالتالي: هزة شمال غرب اللاذقية بـ48 كيلومتراً بقوة 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية بقوة 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء اسكندورون، الأولى شمال غرب إدلب بـ47 كيلومتراً بقوة 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ42 كيلومتراً بقوة 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ63 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة.

كما تم تسجيل هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقوة 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقوة 2.8 درجة.

الهزات الأرضية البحر المتوسط المركز السوري للزلازل شمال غرب إدلب في البحر المتوسط غرب اللاذقية غرب تركيا

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