أمن القليوبية يبحث عن لغز جثة طالب الخانكة

كثفت أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض مقتل طالب عثر على جثته وسط الزراعات بمنطقة عزبة الخلايلة بكفرحمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 18 عاما وعثر عليه مقتولا وبحوزته متعلقاته وتوك توك خاص به وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفرحمزة دائرة المركز مصاب بجرح طعني بالرأس.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفرحمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس وتبين أن الجثة لشاب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مقيم المرج الجديدة.