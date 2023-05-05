الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تاج الدين": لا مانع شرعى من التبرع بالأعضاء

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين،

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد مانع شرعي من التبرع بالأعضاء، مشيرًا إلى أن جزءًا من تحديات زراعة الأعضاء التكلفة المادية والحصول على الأعضاء نفسها.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية: "هناك نقاش حول كيفية الحصول على الأعضاء للحالات التي تحتاج إلى زراعة، كما ناقشنا هذا الأمر مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولا يوجد مانع شرعي ضد هذا الأمر".

تاج الدين: نحاول التوافق على وجود رضاء مجتمعى على نقل الأعضاء

وتابع: "عندما نتحدث عن عملية زراعة الرئة مثلًا التي تمت في جامعة عين شمس، فإن الحالة التي نُقلت إليها الرئة، حصلت على فصين من متبرعين اثنين، وكانا شقيقين، أي أن لدينا 3 غرف جراحات تعمل في وقت واحد للحصول على زرع الرئة".

واستكمل: "في مصر، يتم نقل العضو من إنسان حي، مثل الكبد والرئة، أما النقاش الذي يتم هو الحصول على أعضاء من الحالات التي فيها موت للمخ، ونحاول التوافق على وجود نوع من الرضاء المجتمعي على نقل الأعضاء، حيث يتم بناء الوعي تدريجيًا، ويجب أن يكون هناك قناعة كاملة".

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