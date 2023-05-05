صربيا: الهجوم وإطلاق النار على مدرسة بلجراد عمل إرهابى

صرّح وزير داخلية صربيا براتيسلاف غاشيتش، الجمعة، بأن الهجوم وإطلاق النار الذي وقع في بلدية ملادينوفاتش بالقرب من بلجراد عمل إرهابي.

جاءت تصريحات غاشيتش وفقا لما ذكرته وكالة «تانيوغ».

وأوضح غاشيتش أن جميع الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية موجودة في الموقع: الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، والدرك، ومفرزة الرد السريع، والمروحيات.

ولفت وزير داخلية صربيا إلى أن القوات المختصة تستخدم الطيارات المسيّرة مع أجهزة الرؤية الليلية، فيما يبحث أكثر من 600 ضابط شرطة عن المهاجم، ويفتشون المنطقة بعناية.

وفى السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام صربية أن قوات الشرطة اعتقلت شخصا يشتبه في قيامه بقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين عن طريق إطلاق النار عليهم.

كما أفادت قناة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنه إنه تم اعتقال الرجل بالقرب من بلدة كراجوييفاتس الواقعة وسط صربيا، والتي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة بلجراد.

مصر تعزى صربيا فى ضحايا حادث إطلاق النار بـ"بلجراد"

والخميس، أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لجمهورية صربيا في ضحايا حادث إطلاق النار الصادم بمدرسة بالعاصمة «بلجراد»، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، من بينهم 8 أطفال وجرح آخرين.

وتقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد تضامن مصر ووقوفها جنباً إلى جنب مع حكومة وشعب صربيا في هذا الحادث الأليم.

ولقي ثمانية طلاب على الأقل وحارس أمن مصرعهم جراء إطلاق النار فى المدرسة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس الخميس، أن ستة طلاب آخرين ومعلما أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على طالب في المدرسة، 14 سنة، في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار بوسط بلغراد للتحقيق في هجوم الأربعاء.